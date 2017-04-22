Украинка завоевала "серебро" на чемпионате Европы по дзюдо

Украинка Светлана Яромка заняла второе место на чемпионате Европы по дзюдо в весовой категории свыше 78 кг. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В финальном поединке наша спортсменка уступила представительнице Беларуси Марине Слуцкой.

Отметим, что в прошлом году Яромка также завоевала "серебро" на чемпионате по дзюдо в российской Казани.

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Еще одна украинка Елизавета Каланина не смогла завоевать бронзовую награду в этой же весовой категории. В поединке за третье место она уступила немке Каролин Вайсс.

Таким образом, украинские спортсмены завоевали на чемпионате Европы по дзюдо три награды - два золота и одно серебро. В первый день соревнований на высшие ступеньки поднялись 16-летняя Дарья Белодед и Георгий Зантарая. Это лучший результат в истории выступлений нашей команды на континентальных первенствах.