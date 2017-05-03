Сборная Украины по гандболу выиграла важнейший матч квалификации Евро-2018

Мужская сборная Украины по гандболу в невероятно напряженном матче отборочного этапа на Евро-2018 сумела обыграть сборную Чехии, поднявшись на первое место в группе 4. Об этом сообщает Sport Arena.

Важнейшую победу "сине-желтым" принесли мощные атаки с задней линии. Хозяева много и часто атаковали с дальней дистанции усилиями Станислава Жукова и Александра Тильте. Чехи, как оказалось, были не совсем готовы к такой игре соперника.

Еще одним определяющим фактором в игре стала отличная игра вратаря украинцев Игоря Чуприны, на счету которого несколько прекрасных сейвов.

Особо активными украинцы были в первом тайме, когда не стеснялись диктовать условия на площадке. На перерыв команды ушли при счете 14:12 в пользу хозяев, а напористая игра Украины стала откровением для Чехии.

Во втором тайме команда Андронова играла по счету, пытаясь не дать сопернику отыграть разницу в несколько мячей. Украина не самым лучшим образом провела последние минуты, но все же вырвала победу. Итоговый счет — 26:23 в пользу команды Андронова.

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Эта победа позволила Украине возглавить турнирную таблицу группы 4: в активе "сине-желтых" четыре очка. Следующую игру наша команда проведет 6 мая в Чехии.