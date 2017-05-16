Бой идёт. Как украинцы увлекаются историческим средневековым боем

Украинцы победили на чемпионате мира по историческому средневековому бою "Битва наций — 2017". Они взяли золото в номинации "21 на 21"

Звон оружия, грохот доспехов, крики, пыль столбом. 42 мужика сходятся "стенка на стенку". Кто упадёт, тот вне игры. У кого больше упавших, тот проиграл. Таковы правила исторического средневекового боя, занятия, интерес к которому набирает обороты в XXI веке.

Принято считать, что это сочетание спорта и истории. От спорта — баталии на ристалище. От истории — создание аутентичного оружия, костюмов и жизнь в лагере.

− В историю мы особо не углубляемся. У нас нет цели детально восстановить одежду или битву. Этим занимаются реконструкторы. Тут чисто бой. С оружием и в латах. Например, наши мечи — реплика орудий XIV века. Шлемы похожи на монгольские, но из другого материала. Нам важна красота и удобство, — глядя на товарища в доспехах, говорит капитан сборной Украины по историческому средневековому бою Ильяс Вышутин.

Доспехи на крупного мужчину весят до 35 килограммов, на худого — от 18. Сначала надевается ватник, поверх него форма и металлическая защита. На ноги — кожаные сапоги.

— Надеваешь костюм, и через пять минут в нём становится невыносимо жарко. Часто случаются тепловые удары. Когда солнце нагревает стальной шлем, приходится поливать его водой. Парням за шиворот льют воду, ведь ходить в латах приходится с 11 утра до 7 вечера, — вытирает лоб Евгений Пилипенко.

Ильяс Вышутин

Просто ходить — это полбеды. Во всей этой красоте нужно ещё и махаться на ристалище добрых две минуты. Кажется, что это всего 120 секунд, но когда вокруг тебя 21 противник, они тянутся очень долго.

Несмотря на то, что кто-то уходит с места битвы с ушибами, а кого-то уносят с вывихами и переломами, спустя какое-то время они всё равно возвращаются на поле боя и снова машут фальшионами (мечами) и алебардами. Почему? Что привлекает в этом умных взрослых мужчин?

Ответы можно услышать разные: и "эстетизм спорта", и "адреналин", и "романтика".

— Я в школе занимался боевым самбо. Потом ударился в учёбу перед поступлением в вуз и отошёл от спорта. В институте занимался футболом, но понимал, что всё равно не хватает чего-то боевого. В 2013 году одна знакомая рассказала, что в Харькове есть клуб "Князь", где мужики машут мечами. Я пошёл туда, и мне понравилось, — вспоминает Павел Бесага.

Точно так же просто попробовать несколько лет назад предложили Ильясу Вышутину и Валерию Вознюку. Сегодня первый — капитан сборной Украины по историческому средневековому бою, а другой — капитан команды "21 на 21".

− Немало людей приходят в поисках романтики. Там же рыцари, драконы, сражения… − говорит Вышутин.

− Ага, мои друзья поначалу смеялись: "Ну что, зарубил дракона?" После того как мы выиграли чемпионат мира, не смеются, − добавляет Евгений Пилипенко.

Анатолий Бондаренко

Евгений — студент медицинского университета, будущий уролог. Говорит, врачам (которых, кстати, довольно много в этом сообществе) такой спорт хорошо помогает снять напряжение после трудового дня. Это же подтверждает и Валерий Вознюк (между тренировками и соревнованиями он хирург).

− Что вообще даёт этот спорт?

− Поскольку у меня сидячая работа, он мне помогает держать себя в хорошей физической форме, − снимает шлем айтишник Анатолий Бондаренко (кстати, в компьютерных играх он отдаёт предпочтение всё же магам, а не рыцарям).

− А как же чувство товарищества, команды, братского плеча? – улыбаясь, подхватывает Ильяс Вышутин.

В средневековом бое важна не только физическая часть, но и интеллектуальная – нужно уметь просчитать стратегию и тактику. В битве сила и ловкость – только 30% залога успеха. Остальное – удобная амуниция, слаженность команды и, конечно, удача. Валерий Вознюк верит, что его команде добавляет силу память о товарище — Владиславе Зубенко, погибшем на Майдане.

− В команде на чемпионате мира по регламенту должно быть 50 человек. Мы закрепили первый номер за Владом и осознанно набираем 49 бойцов. Верим, что он и его сила с нами. Победу и золотую медаль посвятили ему, − делится Валерий.

Валерий Вознюк

Что интересно, среди этих 50, да, собственно, среди всех исб-спортсменов, есть девушки. Они тоже любят надеть латы и взять в руки меч. Причём некоторые рубятся не хуже матёрого мужика.

− Девушек у нас 7–10%. Как бы они ни хотели, а всё-таки это тяжело: латы, оружие, и если в бою навалится человек на 10 килограммов тяжелее. Да и плюс этот спорт травматичный, − рассуждает Ильяс Вышутин.

Как превратиться в рыцаря

Тренируются украинские рыцари 4 раза в неделю в спортзалах. Не в доспехах, а в мягкой экипировке. Тренерами, как правило, выступают люди, которые стояли у истоков исторического средневекового боя в Украине.

− Это микс разных направлений. В нём есть что-то от бойцовских видов спорта, например бокса, – нужно уметь бить. Есть кое-что и от борцовских – часто во время возни нужно вовремя опрокинуть противника на землю. Это можно сделать благодаря ловким приёмам из борьбы. Также нам необходима выносливость, поэтому мы включаем в тренировки программы из кроссфита. Ещё отрабатываем командное взаимодействие – играем в регби и футбол,− делится Ильяс.

В зале меряются силой и дети. Для них, конечно, важен момент сказки – реальная возможность превратиться в рыцаря. Мальчики дерутся мягкими мечами, а на головах у них глухие защитные шлемы.

Павел Бесага

К слову, об оружии. Взрослые бойцы часто делают его сами — куют в специальных мастерских, которых в Украине около 40. Кусок металла молотком растягивают в меч и закаляют (всё, как в Средневековье). На это может уйти несколько часов, а может и дней. Важно, что меч должен получиться закруглённым, не острым, с правильным центром тяжести и удобной рукояткой. Перед соревнованиями орудие взвешивают и проверяют. Если всё в порядке – сертифицируют, и тогда им можно сражаться. Правильный вес фальшитона – 1,4 килограмма. Но когда берёшь его в руки, кажется, он тянет на все 3 килограмма.

Амуниция – тоже ручная работа. Ильяс Вышутин работает начальником производства в цеху по изготовлению доспехов. Некоторые бойцы сами плетут себе бармицу (кольчугу на шлеме) и делают латы, некоторые – заказывают в цехе при клубе. Процесс это кропотливый и трудоёмкий. До тех пор, пока не получится что-то по-настоящему красивое и удобное, сложно сказать, сколько металла можно испортить.

− Одежды хватает в среднем на год. В ходе битвы щит может погнуться, меч поломаться или ткань на костюме порваться, поэтому на соревнования возим с собой несколько единиц оружия. Есть даже оруженосцы, которые вовремя быстро сделают замену, — крутит в руках видавший виды меч Вышутин.

Украинские рыцари — чемпионы мира

Главное достижение украинских рыцарей — победа на чемпионате мира по историческому средневековому бою "Битва наций — 2017". Они взяли золото в номинации "21 на 21". Это самая массовая и зрелищная категория на соревнованиях. До этого 7 лет подряд в ней побеждала команда России.

"Битва наций" проходила в Барселоне (Испания). В этом году в чемпионате принимали участие около 700 спортсменов из 32 стран. Половина украинской команды – киевляне, остальные – жители Харькова, Днепра и других городов. По большей части это молодые люди, в то время как в других странах ИСБ увлекаются люди постарше.

− Как-то после боя к нам подошёл боец из американской команды, снял шлем и сказал: "Ну что, детишки, сделали меня?". А ему 63 года, − не скрывает восторга Валерий Вознюк.