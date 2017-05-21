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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинка стала чемпионкой Европы по самбо

Украинка стала чемпионкой Европы по самбо

Украинка стала чемпионкой Европы по самбо
Анастасия Сапсай / Фото: sambo.net.ua

Анастасия Сапсай завоевала вторую высшую награду для сборной Украины на турнире

21.05.17 45
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В Минске завершился чемпионат Европы по самбо среди мужчин и женщин, где в последний день украинцы выиграли 5 наград: "золото" и четыре "бронзы". Об этом сообщает Федерация самбо Украины.

Чемпионство завоевала Анастасия Сапсай в весовой категории свыше 80 кг.

Бронзовые награды на счету Натальи Илькив (до 56 кг), Екатерины Москалевой (до 68 кг), Алексея Ниженко (до 82 кг) и Петра Давыденко (боевой раздел, до 90 кг.)

Еще одно "золото" в первый день турнира выиграла Анастасия Шевченко.

Таким образом, в сумме у сборной Украины 16 медалей (2 – 6 – 8).

В командном зачете женская и мужская (в боевом разделе) команды Украины заняли 2-е место вслед за командой России.

Чемпионат Европы в Минске проходил с 19 по 21 мая.

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