Авиаудар по Сумам: погиб 16-летний чемпион Украины по самбо

В результате бомбардировки города вместе с самбистом погибла и вся его семья: два младших брата, родители и бабушка.

В ночь на 8 марта российские военные организовали авиаудар по городу Сумы. В результате этого погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко, о чем на своей странице в Facebook сообщил его тренер Евгений Леоненко.

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"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения, г.Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо.

Наш воспитанник… Наш спортсмен… вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл.

Большое горе для семьи самбистов, родственников и для нас всех", — написал Леоненко.

[ + – ] Артем Прийменко погиб со всей семьей во время авиаудара по Сумам

В течение своей карьеры Артем Прийменко неоднократно становился победителем чемпионата Украины, а также выигрывал Открытый всеукраинский турнир "III Детский фестиваль самбо".

Это не первая потеря украинского спорта на войне с российским агрессором. Ранее на фронте погиб воспитанник львовских "Карпат" Виталий Сапило, а в результате обстрелов Чернигова ушел из жизни кик-боксер Евгений Звонок.

Ранее Фокус рассказывал, что во время боев за Харьков погиб украинский биатлонист Евгений Малышев. Ему было 19 лет. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал Фокусу, что его ведомство обратилось за помощью к международным партнерам, и совместно с чешскими спортсменами, смогло собрать 6 тысяч евро, которые передадут семье погибшего спортсмена.

Экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал президента Российской Федерации Владимира Путина убийцей, отметив, что сейчас целью агрессора является Украина, но на этом президент РФ может не остановиться.