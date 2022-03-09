Авіаудар по Сумах: загинув 16-річний чемпіон України із самбо

Унаслідок бомбардування міста разом із самбістом загинула і вся його родина: два молодші брати, батьки та бабуся.

У ніч на 8 березня російські військові організували авіаудар по місту Суми. Унаслідок цього загинув чемпіон України із самбо Артем Прийменко, про що на своїй сторінці у Facebook повідомив його тренер Євген Леоненко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення, м. Суми на вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р. н. неодноразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо.

Наш вихованець… Наш спортсмен… разом із ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кирило.

Велике горе для сім'ї самбістів, родичів і для нас усіх", — написав Леоненко.

[ + – ] Артем Прийменко загинув з усією родиною під час авіаудару по Сумах

Протягом своєї кар'єри Артем Прийменко неодноразово ставав переможцем чемпіонату України, а також вигравав Відкритий всеукраїнський турнір "III Дитячий фестиваль самбо".

Це не перша втрата українського спорту на війні з російським агресором. Раніше на фронті загинув вихованець львівських "Карпат" Віталій Сапило, а внаслідок обстрілу Чернігова пішов із життя кік-боксер Євген Звонок.

Раніше Фокус розповідав, що під час боїв за Харків загинув український біатлоніст Євген Малишев. Йому було 19 років. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів Фокусу, що його відомство звернулося за допомогою до міжнародних партнерів, і спільно з чеськими спортсменами, спромоглося зібрати 6 тисяч євро, які передадуть сім'ї загиблого спортсмена.

Ексголовний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна вбивцею, зазначивши, що наразі метою агресора є Україна, але на цьому президент РФ може не зупинитися.