Владимир Кличко вошел в топ-6 супертяжеловесов за всю историю бокса

Украинец опередил таких боксеров как Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Рокки Марчиано и Джо Фрейзер

Украинский боксер Владимир Кличко, девять с половиной лет удерживавший чемпионские пояса, вошел в первую десятку независимого компьютерного рейтинга лучших супертяжеловесов в истории профессионального бокса, составленную авторитетным порталом Boxrec.

Об этом сообщает Братство Кличко.

Владимир расположился на шестой позиции в мировом табеле о рангах, опередив в том числе Джорджа Формана, Джо Фрейзера, Майка Тайсона, Леннокса Льюиса и Рокки Марчиано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виталий Кличко считает бой против Джошуа лучшим в карьере своего брата

Выше украинца в рейтинге расположились Мухаммед Али, Джо Луис, Сэм Лэнгфорд, Эвандер Холифилд и Герри Уилсс. Причем, Уилсс и Лэнгфорд боксировали в начале прошлого века.

В активе первого было 83 поединка на профессиональном ринге, второго – 248. Виталий Кличко, за свои заслуги и достижения получивший статус "Вечного" чемпиона мира по версии WBC, в этом рейтинге занимает 28-ю позицию.

