Кличко подумает, продолжать ли карьеру в боксе

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе 41-летний украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО) заявил, что примет решение о продолжении своей боксерской карьеры и реванше против Энтони Джошуа в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщает SportOnline со ссылкой на BoxingScene.

"Моя жизнь - это не только спорт и бокс. После ухода из спорта меня ждет еще одна карьера", – заявил Кличко.

Пока Владимир не озвучил свое решение по поводу своего будущего, но команда британца уже готовится к матчу-реваншу. Промоутер Джошуа Эдди Хирн добился отсрочки обязательной защиты титула по версии IBF против обязательного претендента болгарина Кубрата Пулева (25-1, 13 КО), а также назвал несколько вариантов относительно мест проведения повторного боя.

Хирн также считает, что в матче-реванше Кличко будет чувствовать себя намного увереннее.

"Это будет очень интригующий бой. Энтони Джошуа знает, что побывал в нокдауне и допустил ошибки, но также знает, что может нокаутировать Кличко. Владимир тоже это знает, но, вероятно, чувствует, что у него есть шанс в пятом или шестом раунде выиграть бой и в следующий раз постарается этот шанс не упустить", - сказал Хирн в интервью Sky Sports.

Напомним, поединок Кличко и Джошуа за титулы чемпиона мира по версиям IBF/IBO/WBA Super состоялся 29 апреля в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.

