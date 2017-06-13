Роналду грозит тюремный срок

Прокуратура Испании обвинила Криштиану Роналду в неуплате 14,5 миллиона евро налогов.

Об этом пишет BBC.

По данным прокуратуры, в 2011 году Роналду не заплатил 1,4 миллиона евро налогов, в 2012 - 1,7 млн, в 2013 - 3,2 млн, в 2014 - 8,5 млн евро.

Футбольный клуб "Реал", за который играет Роналду, отказался комментировать обвинения в адрес игрока.

Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Его годовая зарплата в "Реале" составляет 58 миллионов долларов. По данным Forbes, в 2016 году футболист заработал 93 миллиона долларов, включая прибыль от рекламы.

Напомним, ранее в неуплате налогов обвинили игрока "Барселоны" Лионеля Месси. Его приговорили к 21 месяцу тюрьмы, но позже срок заменили на штраф в 2 миллиона евро. Посмотрим, сумеет ли избежать тюрьмы Роналду.