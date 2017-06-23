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Главная » Стиль жизни » Спорт » Марко Девич хочет завершить карьеру

Марко Девич хочет завершить карьеру

Марко Девич хочет завершить карьеру
Марко Девич / Фото: КП в Украине

Последний год карьеры футболиста наложил на него тяжелый отпечаток

23.06.17 383
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Экс - нападающий сборной Украины Марко Девич заявил о том, что может завершить выступления в большом футболе.

В интервью Футбол 24 экс-игрок "Металлиста" и "Шахтера" признался, что намерен забрать свои вещи из России, где он ранее выступал в "Рубине" и "Ростове", после чего будет искать новую команду.

Девич добавил, что желает продолжать выступления, хотя последний год его карьеры, по его словам, наложил тяжелый отпечаток, ведь он мало выходил на поле. Приоритет для 33-летнего нападающего - клуб, где он обязательно будет играть. 

"Честно говоря, уже думал о завершении карьеры. Такой вариант вероятен на 20%. Я устал от этого всего, не играя в футбол. Физически чувствую себя очень хорошо, мог бы еще поиграть. Если найду подходящий для меня и семьи вариант, то поиграю еще один-два года", - отметил экс-футболист.

Напомним, киевское "Динамо" официально объявило об уходе Федорчука.

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