Украина едет на Европейский юношеский олимпийский фестиваль

Наши спортсмены будут соревноваться в 6 из 10 видов спорта

44 украинца будут вести борьбу за награды Европейского юношеского олимпийского фестиваля в 6 из 10 видов спорта - легкой атлетике, дзюдо, плавании, спортивной гимнастике, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Наиболее представительной по количеству будет команда легкоатлетов – 16 спортсменов.

Лишь второй раз за историю Олимпийских фестивалей, которые берут свое начало с 1991 года, будут проведены соревнования по гребле. Впервые это произошло в 2005 году в итальянском Линьяно.

Представители 18 областей Украины и города Киев делегировали своих атлетов в Юношескую Олимпийскую сборную Украины.

XIV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ) пройдет с 23 по 30 июля в венгерском Дьоре и соберет 2500 сильнейших атлетов в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран континента.

