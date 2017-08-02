"Шахтер" подготовил для болельщиков билет с открытой датой

Донецкий "Шахтер" подготовил для болельщиков новое предложение – билет с открытой датой.
Об этом говорится на сайте донецкого клуба.
Купив билет, фаны могут самостоятельно выбрать из представленного списка интересующий их матч и посетить его.
05.08.2017. 19:30. "Шахтер" – "Мариуполь"
19.08.2017*. "Шахтер" – "Олимпик"
09.09.2017. "Шахтер" – "Заря"
29.09.2017. "Шахтер" – "Карпаты"
14.10.2017. "Шахтер" – "Ворскла"
29.10.2017. "Шахтер" – "Сталь"
18.11.2017. "Шахтер – "Александрия"
02.12.2017. "Шахтер" – "Верес"
17.02.2018. "Шахтер" – "Черноморец"
24.02.2018. "Шахтер" – "Звезда"
Владельцам билетов с открытой датой на ОСК "Металлист" будут предоставлены места в секторах 10, 11 и 12.
Особенности и преимущества:
- специальная цена (дешевле на 10 гривен, чем обычный билет);
- отсутствие привязки к конкретной игре (не получилось прийти на один матч – можете выберать другой);
- возможность занять любое свободное место в секторе;
- наличие в ближайшем пункте продажи.
Напомним, Луческу может возглавить сборную Турции.