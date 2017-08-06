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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Ломаченко защитил титул чемпиона мира WBO

Видео Ломаченко защитил титул чемпиона мира WBO

<span class="label red">Видео</span> Ломаченко защитил титул чемпиона мира WBO
Фото из открытых источников

Украинец досрочно победил колумбийца

06.08.17 199
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В ночь с 5 на 6 августа украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко досрочно победил колумбийца Мигеля Марриагу.

Ломаченко защитил свой титул на ринге Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

Боксер отправил в нокдаун колумбийского боксера уже в третьем раунде. Во второй раз он это сделал в седьмом. 

В восьмом раунде команда Марриагу решила не выпускать его на ринг. После этого соперники прекратили бой.

Таким образом украинец Ломаченко досрочно победил и в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Напомним, Усик может стать обладателем эксклюзивного чемпионского пояса.

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