Первая ракетка Украины прошла в полуфинал престижного турнира WTA в Торонто

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал престижного теннисного турнира Женской теннисной ассоциации в канадском городе Торонто. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В поединке с победительницей Уимблдона испанкой Габринье Мугурузой Свитолина проиграла первый сет 4:6, но одержала победу во втором и третьем: 6:4 и 6:3.

"Я просто пыталась сыграть в свою игру, и я была очень рад победить. Я знаю, что Гарбинье – большой боец, и она играет до последнего мяча", – заявила украинская теннисистка после игры.

В следующей игре Свитолина встретится с румынкой Симоной Халеп.

11 августа лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина одержала уверенную победу в третьем раунде хардового турнира в Торонто над американкой Винус Уильямс.