Матч между "Мариуполем" и киевским "Динамо" пройдет под наблюдением ОБСЕ

Наблюдатели СММ ОБСЕ будут присутствовать на матче украинской Премьер-лиги между "Мариуполем" и киевским "Динамо".
Об этом говорится в сообщении на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).
По словам президента ФФУ Андрея Павелко, присутствие наблюдателей на стадионе станет дополнительной мерой безопасности.
"Наши международные партнеры приветствуют факт проведения матча именно в Мариуполе. Это подтверждение перспектив мирной жизни и пример действенности политики по реинтеграции временно оккупированных территорий в Донбассе и прилегающих к ним районов", - заявил Павелко.
Ожидается, что матч, который состоится 27 августа, посетит в том числе и заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг.
Напомним, "Динамо" требует гарантий безопасности для поездки в Мариуполь.