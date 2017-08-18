"Динамо" везет домой нулевую ничью из Португалии

В Португалии нулевой ничьей завершился первый матч плей-офф Лиги Европы между португальским "Маритиму" и киевским "Динамо".
Об этом сообщает Depo.Сектор.
Киевляне доигрывали матч в меньшинстве после удаления Хачериди.
"Маритиму" - "Динамо" - 0: 0
"Маритиму": Шарлес, Мартинш, Пабло, Заинадин, Бебето, Эбер, Гамбоа (Жан Клебер, 81), Валенте, Шен, Пикети (Ибсон, 73), Эвертон (Родриго Пиньо, 68)
"Динамо": Коваль, Хачериди, Вида, Кадар, Морозюк, Гармаш (Кравец, 87), Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 87), Ярмоленко, Мбокани, Гонсалес (Цыганков, 72)
Предупреждение: Гармаш, Гамбоа, Кадар, Сидорчук, Ярмоленко, Хачериди, Шен, Ибсон
Удаление: Хачериди, 89
Ответный матч состоится через неделю, 24 августа, в Киеве.
Напомним, матч между "Мариуполем" и киевским "Динамо" пройдет под наблюдением ОБСЕ.