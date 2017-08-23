Сборная Украины занимает 6-место по итогам четвертого дня Универсиады

По результатам четвертого дня XXIX Всемирной летней Универсиады в Тайбэе (Тайвань) сборная Украины пока занимает 6-е место в общекомандном зачете. В подпилке нашей команды 17 наград: 6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Об этом сообщает Укринформ.
"Золото" Украине принесла женская команда по фехтованию на шпагах (Ксения Пантелеева, Юлия Свистил, Джоан Фейби Бежура). "Серебро" добыли спортивные гимнасты Олег Верняев (конь, опорный прыжок) и Петр Пахнюк (брусья). "Бронзу" медаль досталась гимнасту Олег Верняеву (кольца).
Лидерами остаются представители Республики Корея (17, 11, 17). Второе место в общекомандном зачете занимают японцы (15, 11, 17), третье - хозяева из Тайваня (12, 13, 6), четвертое - россияне (8, 11, 20), пятое - спортсмены КНДР (7, 4, 2), седьмое - американцы (4, 8, 6).
Всемирная Универсиада-2017 пройдет до 30 августа.
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Напомним, на прошлой Всемирной летней Универсиаде-2015 в Кванджу (Республика Корея) сборная Украины завоевала 31 награду (8 золотых, 17 серебряных, 6 бронзовых) и заняла 8 место в общекомандном зачете среди 146 стран мира.