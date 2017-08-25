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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинка стала чемпионкой Универсиады в беге на 800 метров

Украинка стала чемпионкой Универсиады в беге на 800 метров

Украинка стала чемпионкой Универсиады в беге на 800 метров
Ольга Ляхова / Фото: Getty Images

В беге на 400 м с барьерами и плавании на 100 м баттерфляем украинцы добыли "бронзу" и "серебро"

25.08.17 10
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Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова пополнила копилку сборной Украины восьмым "золотом" XXIX Всемирной летней Универсиады в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщает Укринформ.

Ляхова заняла первое место в финале 800-метровки, преодолев дистанцию ​​за 2 минуты 03,11 секунды.

Серебряным призером стала Докус Аджок из Уганды (2.03,22), "бронза" досталась австралийке Джорджии Гриффит (2.03,52).

Елена Колесниченко сегодня, 25 августа, завоевала "бронзу" в беге на 400 метров с барьерами, а пловец Андрей Хлопцов выиграл "серебро" на 100-метровке баттерфляем.

В активе сборной Украины уже 23 медали – 8 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых.

Всемирная Универсиада продлится до 30 августа.

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