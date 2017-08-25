Украинка стала чемпионкой Универсиады в беге на 800 метров

Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова пополнила копилку сборной Украины восьмым "золотом" XXIX Всемирной летней Универсиады в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщает Укринформ.
Ляхова заняла первое место в финале 800-метровки, преодолев дистанцию за 2 минуты 03,11 секунды.
Серебряным призером стала Докус Аджок из Уганды (2.03,22), "бронза" досталась австралийке Джорджии Гриффит (2.03,52).
Елена Колесниченко сегодня, 25 августа, завоевала "бронзу" в беге на 400 метров с барьерами, а пловец Андрей Хлопцов выиграл "серебро" на 100-метровке баттерфляем.
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В активе сборной Украины уже 23 медали – 8 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых.
Всемирная Универсиада продлится до 30 августа.