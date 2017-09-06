Кабмин направит 270 млн грн на строительство футбольных полей в регионах

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил порядок направления средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства футбольных полей с искусственным покрытием в различных регионах Украины. Их объем составляет 270 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Поскольку до конца года осталось мало времени, местные администрации должны максимально ускориться с представлением на рассмотрение комиссии соответствующих проектов. Средства будут направляются на проекты, которые предусматривают софинансирование из местных бюджетов. Местная власть должна принять решение о выделении земельных участков под футбольные поля, проведении строительных работ, а государство будет софинансировать обустройство площадок", - отметил глава министерства Геннадий Зубко.

Напомним, департамент экономики и инвестиций Киевской горадминистрации готовит инвестиционный конкурс для строительства лыжного комплекса на месте бывшей свалки в Киеве.