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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинских тяжелоатлетов могут не пустить на чемпионат мира

Украинских тяжелоатлетов могут не пустить на чемпионат мира

Украинских тяжелоатлетов могут не пустить на чемпионат мира
Иллюстративное фото

А все - из-за допинга

07.09.17 64
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Украина и еще 8 стран могут быть отстранены от чемпионата мира по тяжелой атлетике.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Inside The Games.

В эти выходные специальная комиссия Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) рассмотрит вопрос участия стран с многочисленными допинговыми нарушениями в чемпионате мира 2017 года. Доклад комиссии будет представлен исполнительному совету IWF в конце сентября.

Страны, которые имели три и более случая использования запрещенных веществ спортсменами, могут быть отстранены.

Повторная допинг-проба Пекина-2008 и Лондона-2012, инициированная Международный олимпийским комитетом (МОК), показала, что таких стран девять.

В число команд, которые, вероятно, будут отстранены от соревнований, входит и украинская сборная, 3 члена которой были уличены в допинге.

Кроме Украины, турнир могут пропустить команды Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, России и Турции.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

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