Криштиану Роналду спит пять раз в день

Специалист по сну футбольного клуба "Реал" Ник Литтлхейлс помог нападающему Криштиану Роналду поменять свой режим дня.
Как сообщает Bild, португалец спит пять раз в день по 90 минут, передает sport-express.ru.
Таким образом, нападающий спит днем в течение семи с половиной часов. При этом большую часть ночи Роналду не спит.
По мнению Литтлхейлса, восьмичасовой сон является неестественным.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду дисквалифицировали на пять игр
Ранее специалист работал в сборной Англии и "Манчестер Юнайтед".
Ранее СМИ сообщали о том, что колдун якобы нашел причину неудач Роналду.