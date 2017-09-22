Шевченко решил побеждать хорватов и косоваров с одним нападающим

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира-2018 против Косово и Хорватии.
Как сообщает официальный сайт ФФУ, всего в окончательную заявку были включены 23 игрока.
Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Максим Коваль (Динамо), Андрей Лунин (Заря).
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Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все − Шахтер), Евгений Хачериди (Динамо), Эдуард Соболь (Славия, Чехия), Николай Матвиенко (Ворскла), Александр Кучер (Кайсериспор).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все − Динамо), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба – Шахтер), Андрей Ярмоленко (Боруссия Дортмунд), Руслан Ротань (Славия, Чехия), Евгений Коноплянка (Шальке), Руслан Малиновский (Генк), Александр Зинченко (Манчестер Сити).
Нападающий: Артем Кравец (Динамо)
Напомним, "Шахтер уверен", что Срна сможет доказать свою невиновность.