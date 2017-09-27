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Главная » Стиль жизни » Спорт » Ломаченко вошел в тройку лучших боксеров мира

Ломаченко вошел в тройку лучших боксеров мира

Ломаченко вошел в тройку лучших боксеров мира
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг

27.09.17 54
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Украинский боксер Василий Ломаченко поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring.

Такой прогресс стал возможен после того, как первый номер списка Андре Уорд объявил о завершении карьеры.

Таким образом, все боксеры, располагавшиеся ниже него, автоматически поднялись на одну строчку.

Новым лидером рейтинга стал чемпион мира по версии WBA, WBC, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана.

Вторым теперь идет абсолютный чемпион первого полусреднего веса Теренс Кроуфорд (США).

Тройку лучших замыкает Ломаченко.

Будущий соперник Василия кубинец Гильермо Ригондо располагается вслед за ним на четвертом месте.

Напомним, бой Ломаченко - Ригондо состоится 9 декабря.

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