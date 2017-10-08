На футбольный матч в Киеве приедут более 1000 хорватов

1000 хорватов приедут в Киев 9 октября, чтобы поддержать свою сборную на футбольном матче с украинской сборной.

Это важнейший футбольный матч группового квалификационного раунда чемпионата мира-2018, финальная часть которого состоится в РФ.

Также на стадионе организуют детский фан-сектор. Более 400 юных украинских футболистов будут болеть за сборную в сопровождении родителей. Места в детском фан-секторе получат участники "Фестиваля чемпионов" (возрастная группа – 2009-2010 гг. рождения).

Это команды из Броваров, Кагарлыка, Обухова, Белой Церкви, Макарова, Фастова, Борисполя и Киева.

В связи с проведение маршей болельщиков сборной Хорватии и сборной Украины движение в Киеве будет ограничено.

Напомним, матч национальных сборных Украины и Хорватии состоится 9-го октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало матча в 21:45.