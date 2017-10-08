Появились подробности смерти 54-летнего спортсмена на марафоне в Киеве

В киевской полиции подтвердили информацию о внезапной смерти мужчины во время забега на Киевском международном марафоне - 2017 (Wizz Air Kyiv City Marathon), который состоялся в воскресенье, 8 октября.

Об этом сообщает "112 Украина".

По словам заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Яны Неруш, мужчина 1963 года рождения скончался на улице Лаврской во время марафона.

"Уже известно, что это уроженец Тернопольской области, который принимал участие в марафоне. Ему внезапно стало плохо, он упал. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины", - сказала она.

Неруш добавила, что пока правоохранители квалифицировали произошедшее как внезапную смерть, но окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Умершим оказался Виктор Малюта. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Агропродсервис", в которую структурно входит Тернопольский мясокомбинат.

"Сегодня преждевременно ушел из жизни директор Тернопольского мясокомбината Виктор Малюта. Жизнерадостный и всегда улыбающийся, профессионал своего дела. Любил жизнь и заботился о своем здоровье. Но сегодня во время соревнований по бегу в Киеве сердце неожиданно остановилось", – говорится в сообщении компании.

Напомним, Киевский марафон выиграли Ирина Масник и Артем Поддубный.