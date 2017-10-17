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Главная » Стиль жизни » Спорт » В Россию могут не поехать четырехкратные чемпионы мира - итальянцы

В Россию могут не поехать четырехкратные чемпионы мира - итальянцы

В Россию могут не поехать четырехкратные чемпионы мира - итальянцы
Фото из открытых источников

Определились пары плей-офф чемпионата мира по футболу

17.10.17 246
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Прошла жеребьевка стыковых матчей к футбольному первенств мира, которое эти летом пройдет в России.

При процедуре жеребьевки, как сообщает официальный сайт ФИФА, команды были разделены на две корзины. 

В первую попали Швейцария, Италия, Хорватия и Дания, во вторую – Северная Ирландия, Швеция, Ирландия и Греция.

В итоге пары сформировали:

Северная Ирландия - Швейцария

Хорватия - Греция

Дания - Ирландия

Швеция - Италия.

Итальянцам попал самый грозный соперник  вполне может быть, что четырехкратные чемпионы мира не одолеют крепкую сборную Швеции. 

Напомним, Сборная Украины уступила в решающем матче хогрватам и не поедет на чемпионат мира. 

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