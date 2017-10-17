В Россию могут не поехать четырехкратные чемпионы мира - итальянцы

Прошла жеребьевка стыковых матчей к футбольному первенств мира, которое эти летом пройдет в России.
При процедуре жеребьевки, как сообщает официальный сайт ФИФА, команды были разделены на две корзины.
В первую попали Швейцария, Италия, Хорватия и Дания, во вторую – Северная Ирландия, Швеция, Ирландия и Греция.
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В итоге пары сформировали:
Северная Ирландия - Швейцария
Хорватия - Греция
Дания - Ирландия
Швеция - Италия.
Итальянцам попал самый грозный соперник вполне может быть, что четырехкратные чемпионы мира не одолеют крепкую сборную Швеции.
Напомним, Сборная Украины уступила в решающем матче хогрватам и не поедет на чемпионат мира.