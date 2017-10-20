Неймара оштрафовали на $1,2 млн за уклонение от уплаты налогов

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар оштрафован на 1,2 млн долларов за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ан Catalunya Radio.

Такое решение принял бразильский суд второй инстанции, посчитав, что форвард действовал "недобросовестно", пытаясь затянуть дело. Штраф распространяется на Неймара, его родителей и три компании, которые ведут дела 25-летнего футболиста.

Неймар, который прошедшим летом перешел в ПСЖ из каталонской "Барселоны", обвиняется в нарушении налогового законодательства за период с 2011 по 2013 год.

Налоговики обвинили Неймара в том, что он создал несколько компаний для получения части зарплаты и доходов от имиджевых прав.

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Напомним, федеральная прокуратура Бразилии вынесла оправдательный вердикт нападающему "Барселоны" Неймару по делу о фальсификации документов при переходе футболиста в 2013 году из "Сантоса" в каталонский клуб.