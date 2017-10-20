В Испании открыто дело по факту скандирования "смерть Зозуле"

Болельщики "Осасуны" также оскорбляли Испанию и национальную сборную этой страны

В испанской футбольной Ла Лиге открыто дело против фанатов "Осасуны", которые оскорбляли украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозулю.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Marca.

На 27-й минуте матча между этими командами в рамках второго испанского дивизиона из сектора с фанатскими группировками баскского клуба можно было услышать скандирование "смерть Зозуле".

Помимо этого, отмечает издание, болельщики "Осасуны" оскорбляли Испанию и национальную сборную этой страны. Теперь памплонской команде грозит крупный штраф и дисквалификация части трибун домашнего стадиона.

Напомним, Фокус разбирался чему и кого может научить поступок Романа Зозули.