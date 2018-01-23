На послематчевой пресс-конференции Элина Свитолина заявила, что не смогла бельгийку Элизу Мертенс в четвертьфинале Australian Open из-за травмы бедра.
Об этом сообщают РИА Новости Украина.
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"Сегодня мне было очень тяжело физически. Я не была готова показать хороший теннис. Еще на старте турнира у меня были проблемы со здоровьем. Это была травма бедра. Я почувствовала боль после финала в Брисбене. Потом состояние то улучшалось, то ухудшалось... Буду восстанавливаться", - сказала украинка.
Напомним, Свитолина рассказала, на что потратит заработанные полмиллиона долларов.