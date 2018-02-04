Украинка выиграла турнир по легкоатлетическому многоборью в Таллине

В Эстонии украинка Алина Шух выиграла турнир по легкоатлетическому многоборью. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

Шух победила с результатом 4375 очков. Немка Марайке Арндт стала второй (4235), а третье место заняла шведка Бьянка Салминг (4234).

"Шух начала соревнования с 8,98 сек в беге на 60 метров с барьерами, прыгнула в высоту на 1,77 м, толкнула ядро на 13,40 м, в секторе для прыжков в длину в лучшей из попыток показала 6,15 м, а заключительные 800 метров преодолела за 2.16,61 мин", - говорится в сообщении.

Первое место в Шух завоевала и год назад. В 2017 она установила в Таллине мировой рекорд U-20, показав результат 4542 очков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка Марта Костюк выиграла свой второй взрослый турнир в карьере

Мужское семиборье в этом году выиграл немец Кай Казмирек.