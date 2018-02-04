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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинка выиграла турнир по легкоатлетическому многоборью в Таллине

Украинка выиграла турнир по легкоатлетическому многоборью в Таллине

Украинка выиграла турнир по легкоатлетическому многоборью в Таллине
Алина Шух / Фото: facebook.com/kergejoustik

Алина Шух победила с результатом 4375 очков

04.02.18 28
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В Эстонии украинка Алина Шух выиграла турнир по легкоатлетическому многоборью. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

Шух победила с результатом 4375 очков. Немка Марайке Арндт стала второй (4235), а третье место заняла шведка Бьянка Салминг (4234).

"Шух начала соревнования с 8,98 сек в беге на 60 метров с барьерами, прыгнула в высоту на 1,77 м, толкнула ядро на 13,40 м, в секторе для прыжков в длину в лучшей из попыток показала 6,15 м, а заключительные 800 метров преодолела за 2.16,61 мин", - говорится в сообщении.

Первое место в Шух завоевала и год назад. В 2017 она установила в Таллине мировой рекорд U-20, показав результат 4542 очков.

Мужское семиборье в этом году выиграл немец Кай Казмирек.

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