Лучшие украинские биатлонистки завершат карьеру после Пхенчхана

Это Елена Пидгрушная и сестры Семеренко

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что капитан женской сборной Елена Пидгрушная закончит карьеру после Олимпиады-2018, а Вита и Валентина Семеренко могут последовать ее примеру.

В интервью Realist Online функционер сообщил, что Пидгрушная стопроцентно не будет участвовать в Играх-2020.

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Что касается сестер Семеренко, то их решения по поводу завершения карьеры зависит от здоровья и результатов на Олимпиаде в Пхенчхане, отметил глава ФБУ.

"Вита не хочет продолжать выступать на соревнованиях, Валя еще думает", - добавил Брынзак.

Напомним, Олимпиада-2018: когда выступают украинские спортсмены.