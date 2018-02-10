Первый день Олимпиады: немцы впереди планеты всей

Чемпион по прыжкам с трамплина Андреас Велингер / фото с сайта pyeongchang2018.com

На счету сборной ФРГ две золотые медали

Сборная Германии находится во главе общего зачета Олимпиады-2018 в Пхенчхане по итогам первого медального дня.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийски игр.

На счету немецкой сборной две золотые медали.

На втором месте располагается сборная Нидерландов, спортсмены которой смогли завоевать по одной золотой и бронзовой медали и две серебряные.

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По одной награде высшего достоинства заработали команды Швеции и Южной Кореи, они делят третье-четвертое места.

На пятом месте идет Норвегия – три серебряные медали и одна бронзовая.

Далее идут, заработав по одной бронзовой медали олимпийская команда из РФ, Финляндия, Чехия.

Напомним, в Пхенчхане побит рекорд зимних Олимпиад.