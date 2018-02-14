Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на USA Today.

Шон Уайт одержал победу в дисциплине хафпайп на Олимпиаде-2018, набрав 97,75 балла. Вторым стал японец Аюму Хирано (95,25), третий - австралиец Скотти Джеймс (92,00).

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В спортивной карьере Уайта медаль в Пхенчхане имеет особое значение. В октябре 2017 года он сильно травмировал ноги и мог не выступить на Олимпиаде-2018.

"Я прошел через многое, чтобы просто быть здесь. Я получил ужасную травму в Новой Зеландии. Вообще-то, сегодня я сделал тот же трюк, после которого получил повреждение. Так что я преодолел немало преград, и это было не зря", - сказал Уайт.

Напомним, женская гонка по биатлону на Олимпиаде перенесена.