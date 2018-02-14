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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Шон Уайт принес США сотую золотую медаль в истории зимних Олимпийских игр
Олимпиада в Пхенчхане

Видео Шон Уайт принес США сотую золотую медаль в истории зимних Олимпийских игр

<span class="label red">Видео</span> Шон Уайт принес США сотую золотую медаль в истории зимних Олимпийских игр
Фото: pyeongchang2018.com

В октябре 2017 года он сильно травмировал ноги и мог не выступить в Пхенчхане

14.02.18 180
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Американский сноубордист Шон Уайт принес США сотую золотую медаль в истории зимних Олимпийских игр.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на USA Today

Шон Уайт одержал победу в дисциплине хафпайп на Олимпиаде-2018, набрав 97,75 балла. Вторым стал японец Аюму Хирано (95,25), третий - австралиец Скотти Джеймс (92,00).

В спортивной карьере Уайта медаль в Пхенчхане имеет особое значение. В октябре 2017 года он сильно травмировал ноги и мог не выступить на Олимпиаде-2018.

"Я прошел через многое, чтобы просто быть здесь. Я получил ужасную травму в Новой Зеландии. Вообще-то, сегодня я сделал тот же трюк, после которого получил повреждение. Так что я преодолел немало преград, и это было не зря", - сказал Уайт. 

Напомним, женская гонка по биатлону на Олимпиаде перенесена.

 

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