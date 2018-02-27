В Динамо Киев может смениться главный тренер, - СМИ

Президент Динамо Игорь Суркис ведет переговоры с ассистентом главного тренера сборной Украины Раулем Рианчо, сообщает Динамомания.

Испанец ранее работал в киевском клубе с 2014 по 2016 год, когда был ассистентом Сергея Реброва. Он отвечал за тактическую подготовку команды.

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По сообщениям СМИ, Рианчо, якобы, был недоволен трансферной политикой киевского клуба, из-за чего в 2016 году покинул команду.

После ухода из Динамо Рианчо вошел в тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко.

Напомним, Динамо Киев в Лиге Европы сыграет с итальянским Лацио.