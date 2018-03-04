Умер футболист сборной Италии

Информацию подтвердили в самом футбольном клубе.

"Фиорентина" глубоко потрясена и вынуждена объявить, что наш капитан Давиде Астори скоропостижно скончался в результате болезни. Учитывая весь кошмар и деликатность этой ситуации, мы просим всех проявить чуткость - первую очередь в знак уважения к его семье", - говорится в заявлении клуба.

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Астори был обнаружен мертвым в гостиничном номере в Удине перед матчем чемпионата Италии против "Удинезе", который должен был состоятся сегодня. Отмечается, что футболист, вероятно, умер во сне. Причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

У Астори осталась жена и двухлетняя дочь.

"Фиорентина" должна была сыграть с "Удинезе" в 27-м туре итальянской Серии А в воскресенье днем, однако после смерти Астори этот матч, как и другие игры Серии А, были отменены.

Давиде Астори играл в "Фиорентине" с 2015 года и был ее капитаном. В своей карьере он сыграл также за "Милан" и"Кальяри". На счету Астори также 14 матчей за сборную Италии.

Напомним, Динамо Киев в Лиге Европы сыграет с итальянским Лацио.