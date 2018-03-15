ФИФА хочет организовать мировую женскую футбольную лигу

Новый чемпионат должен стартовать в 2020 году

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует на текущей неделе попросить исполнительный комитет федерации одобрить создание мировой женской футбольной лиги. Об этом сообщает The New York Times.

В предлагаемом чемпионате будут участвовать 16 лучших женских национальных сборных, а стартовать он должен уже в 2020 году. ФИФА также планирует создать четыре региональных лиги для поощрения развития женского футбола в мире.

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Инвестиции в женский футбол были важной частью предвыборной кампании Джанни Инфантино в 2015 году.

Напомним, сейчас в женском футболе ключевыми международными турнирами являются Чемпионат мира и летние Олимпийские игры, которые проводятся каждые четыре года.