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Главная » Стиль жизни » Спорт » ФИФА хочет организовать мировую женскую футбольную лигу

ФИФА хочет организовать мировую женскую футбольную лигу

ФИФА хочет организовать мировую женскую футбольную лигу
ФИФА / Фото: fifa.com

Новый чемпионат должен стартовать в 2020 году

15.03.18 13
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Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует на текущей неделе попросить исполнительный комитет федерации одобрить создание мировой женской футбольной лиги. Об этом сообщает The New York Times.

В предлагаемом чемпионате будут участвовать 16 лучших женских национальных сборных, а стартовать он должен уже в 2020 году. ФИФА также планирует создать четыре региональных лиги для поощрения развития женского футбола в мире.

Инвестиции в женский футбол были важной частью предвыборной кампании Джанни Инфантино в 2015 году.

Напомним, сейчас в женском футболе ключевыми международными турнирами являются Чемпионат мира и летние Олимпийские игры, которые проводятся каждые четыре года.

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