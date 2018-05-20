Футбольные фанаты подожгли автобус с игроками своего клуба

Никто из футболистов не пострадал

Фанаты сербской "Црвены Звезды" подожгли автобус с футболистами во время празднования победы в чемпионате страны.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Moja Crvena zvezda.

Аутобус којим су кренули играчи се запалио, али је срећом све у реду са нашим играчима @crvenazvezdafk pic.twitter.com/5EScjEA19N — Moja Crvena zvezda (@sdcrvenazvezda) 19 травня 2018 р.

Поджог не был умышленным. Болельщики клуба использовали пиротехнику во время парада, и одна из петард попала в автобус. В результате этого он загорелся. Никто из футболистов не пострада, все они успели выйти.

Игрокам пришлось добираться в центр Белграда пешком.

"Црвена Звезда" стала чемпионом в 28-й раз в истории.

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Напомним, в Черкассах во время футбольного матча Черкасский Днепр–Сумы завязалась массовая драка. Игру остановили из-за беспорядков на 54-й минуте.

По факту правонарушения было открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.