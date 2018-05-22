Киев прощается с Газпромом

Название компании убрали со всех рекламных щитов Лиги чемпионов в Киеве

УЕФА позволил Киеву убрать все логотипы российского Газпрома с баннеров и рекламной продукции к финалу Лиги чемпионов.

Таким образом, Газпром не будет представлен на рекламных щитах на Крещатике и в НСК "Олимпийский". Об этом сообщил во вторник, 22 мая, официальный представитель Киевской горгосадминистрации по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов Киеве Андрей Мирошниченко.

"УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов Газпрома даже в качестве информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание", – написал Мирошниченко на своей странице в Facebook.

Массовые акции протеста, акты вандализма и граффити-шоу, по словам Мирошниченко, отменяются.

Напомним, столичный метрополитен оформил один из вагонов в стиле стадиона. Таким оригинальным образом предприятие отметило проведение в Киеве финалов Лиги чемпионов.

Финальные матчи пройдут с 26 по 27 мая. В эти дни в центре города будет ограничено движение.