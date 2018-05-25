В Киеве вечером 24 мая произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали на финал Лиги Чемпионов.



Об этом сообщает Mirror.



По данным издания, инцидент произошел в столичном ресторане Rooster возле НСК "Олимпийский".



Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков "Ливерпуля", находившихся в заведении. Они бросали в английских фанатов столы и стулья.

Фото: mirror.co.uk

Болельщики "Ливерпуля" получили порезы и раны головы и шеи. Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната "Ливерпуля".





Инцидент вызывает опасения по поводу возможных дальнейших хулиганских атак, отмечает издание.

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50-летний Джейсон Фрост был атакован у ресторана через пару часов после прилета в Киев.



"Мы находились здесь четыре часа, а затем нас атакуют. Они шли за нами, как стая собак. Они просто продолжали идти. Это было ужасно", - отметил болельщик.

Напомним, 26 мая на стадионе НСК "Олимпийский" пройдет футбольный турнир испанского "Реала" и английского "Ливерпуля". По разным оценкам ожидается прибытие от 30 до 100 тысяч гостей. Охранять порядок будут более 10 тыс. правоохранителей. В их числе 6 тыс. полицейских, 3 тыс. нацгвардейцев, тысяча пограничников и даже полицейские из Великобритании.