Фанаты Ливерпуля не могут попасть в Киев, - СМИ

Аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для посадки самолетов

Примерно тысячи болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" не смогли попасть в Киев на финал Лиги чемпионов из-за отмены рейсов.

Как передает Sky News, в Киев должно было лететь три самолета с болельщиками, однако их рейсы отменили.

Причиной стало то, что аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для посадки самолетов.

В свою очередь в заявлении на официальном сайте "Ливерпуля" говорится, что компания World Choice Sports зафрахтовала самолет для чартеров в Киев, однако у нее возникли разногласия с украинскими авиационными властями из-за размера лайнера.

В данный момент представители ФК "Ливерпуль", УЕФА, киевских властей, муниципалитета Ливерпуля и местоного аэропорта имени Джона Леннона пытаются найти решение сложившейся ситуации.

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что непосредственно сотрудничает с Виталием Кличко, чтобы решить эту проблему.

Он сообщил, что "Кличко помог провести переговоры с директором Борисполя и забронировать два часовых слота".

"Что произойдет дальше, зависит от этой компании, надеюсь, она сможет все решить", - написал он у себя в Twitter.

Напомним, на подлете к Киеву фанаты "Ливерпуля" устроили концерт в самолете.