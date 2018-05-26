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Главная » Стиль жизни » Спорт » Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов в Киеве

Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов
Фото: uefa.com

В случае победы "Реал" станет рекордсменом, одержав победу в ЛЧ три раза подряд

26.05.18 95
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Букмекеры называют испанский "Реал" фаворитом в финальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который сегодня, 26 мая, состоится в Киеве.

По их мнению, основное время матча закончится со счетом 1:1. Несколько менее вероятной является победа "Реала" со счетом 2:1, пишет "Радио Свобода".

Букмекеры также назвали наиболее вероятных авторов голов: в составе мадридцев это португалец Криштиану Роналду, а в составе их оппонентов – египтянин Мохамед Салах.

В случае победы "Реал" станет рекордсменом, одержав победу в ЛЧ три раза подряд.

Ранее Фокус писал, что 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч Лиги Чемпионов 2017/18. За звание лучшего футбольного клуба Европы 2017/18 сразятся "Реал" и "Ливерпуль".

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