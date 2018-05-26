Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Букмекеры называют испанский "Реал" фаворитом в финальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который сегодня, 26 мая, состоится в Киеве.
По их мнению, основное время матча закончится со счетом 1:1. Несколько менее вероятной является победа "Реала" со счетом 2:1, пишет "Радио Свобода".
Букмекеры также назвали наиболее вероятных авторов голов: в составе мадридцев это португалец Криштиану Роналду, а в составе их оппонентов – египтянин Мохамед Салах.
В случае победы "Реал" станет рекордсменом, одержав победу в ЛЧ три раза подряд.
Ранее Фокус писал, что 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч Лиги Чемпионов 2017/18. За звание лучшего футбольного клуба Европы 2017/18 сразятся "Реал" и "Ливерпуль".