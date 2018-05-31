Зидан покидает "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил свое намерение уйти из клуба.

О своем решении он рассказал пресс-конференции, передает lenta.ru.

"Я принял решение прервать сотрудничество с "Реалом". Это неожиданно, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение. Я с огромной любовью отношусь к этому клубу и его президенту", — заявил тренер.

Напомним, Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. С тех пор мадридцы стали чемпионами Испании, обладателями Суперкубка страны, трижды выиграли Лигу чемпионов и дважды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее Фокус сообщал, что "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Испанцы выиграли у англичан со счетом 3:1. Матч состоялся на стадионе "Олимпийский" в Киеве.