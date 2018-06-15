В очередном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в РФ, сборная Уругвая обыграла команду Египта со счетом 1:0.
Игра проходила в Екатеринбурге и была очень напряженной. Единственный гол на последней минуте матча забил Хосе Хименес, который головой замкнул навес Карлоса Санчеса со штрафного удара.
Таким образом, россияне, победившие саудитов со счетом 5:0, возглавили группу.
Отметим, главная звезда египетской сборной Мохаммед Саллах весь матч провел на скамейке запасных.
Напомним, этот нападающий получил травму в финале Лиги чемпионов, когда его "Ливерпуль" проиграл "Реалу" 1:3.