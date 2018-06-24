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Чемпионат мира по футболу в России

Немцы извинились перед шведами после матча

Немцы извинились перед шведами после матча
Фото: UA-Football

В команде заявили, что слишком бурная радость по поводу победы не соответствует их стилю

24.06.18 183
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Сборная Германии по футболу извинилась перед шведским тренером Янне Андерссоном и командой Швеции за некорректное поведение некоторых игроков и представителей своего тренерского штаба после матча.

Соответствующее сообщение размещено на странице Twitter немецкой сборной.

"Это была эмоциональная игра. По ее окончании та или иная реакция или жесты, последовавшие с нашей стороны в сторону шведской скамейки, были слишком эмоциональными. Это не соответствует нашему стилю. Мы извинились перед шведским тренером и его командой за это. Извините", — написали представители сборной.

Напомним, накануне вечером немецкая и шведская команды встретились в групповом матче чемпионата мира по футболу. Сборная Германии вырвала у Швеции победу на 95-й минуте игры благодаря голу Тони Крооса. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Андерссон после этого раскритиковал поведение некоторых немецких футболистов и представителей тренерского штаба ФРГ. Некоторые из них, по его словам, начали праздновать победу прямо возле шведской скамейки.

"Также они начали делать жесты, что меня очень раздражало, — заявил тренер сборной Швеции. - После финального свистка вы пожимаете друг другу руки и не ведете себя таким образом".

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