На чемпионате мира по футболу сегодня определятся первые полуфиналисты

В первом матче 1/4 финала ЧМ-2018 Уругвай, который, вероятнее всего, сыграет без своего лидера Эдисона Кавани, встретится с Францией, у которой все в строю.
Начало поединка в 17.00 по киевскому времени.
Победитель этой пары выйдет либо на сборную Бразилии, либо на команду Бельгии, которые в очном противостоянии между собой (матч начнется в 21.00) выяснят судьбу второй путевки в полуфинал.
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А завтра в четвертьфиналах определится и вторая пара полуфиналистов, которую составят либо россияне и хорваты, либо шведы и англичане.