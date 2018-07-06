На чемпионате мира по футболу сегодня определятся первые полуфиналисты

За место в четверке лучших команд мира поборются уругвайцы с французами и бразильцы с бельгийцами

В первом матче 1/4 финала ЧМ-2018 Уругвай, который, вероятнее всего, сыграет без своего лидера Эдисона Кавани, встретится с Францией, у которой все в строю.

Начало поединка в 17.00 по киевскому времени.

Победитель этой пары выйдет либо на сборную Бразилии, либо на команду Бельгии, которые в очном противостоянии между собой (матч начнется в 21.00) выяснят судьбу второй путевки в полуфинал.

А завтра в четвертьфиналах определится и вторая пара полуфиналистов, которую составят либо россияне и хорваты, либо шведы и англичане.

Напомним, немцы извинились перед шведами после матча.