На Facebook появились ветераны войны с FIFA

После того, как пользователи в ходе онлайн-протеста обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, в соцсети появилась страница "Союз ветеранов войны с FIFA".
Об этом сообщает УНИАН.
В паблике обсуждают действия Международной федерации футбола, которой накануне не понравился лозунг "Слава Украине!".
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Борьба с действиями ФИФА началась после того, как федерация отреагировала предупреждением и штрафом на действия членов хорватской сборной после победы над россиянами в матче четвертьфинала ЧМ-2018.
Пользователей призывают жаловаться Facebook на страницу ФИФА за оскорбление по рассовой или этнической принадлежности.
Напомним, ФИФА закрыла секцию рейтинга на своей странице в Facebook после того, как его обвалили украинские пользователи за негативную реакцию организации на видео со словами "Слава Украине" в исполнении хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.