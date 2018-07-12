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Главная » Стиль жизни » Спорт » Все допинг-пробы на ЧМ-2018 оказались отрицательными
Чемпионат мира по футболу в России

Все допинг-пробы на ЧМ-2018 оказались отрицательными

Все допинг-пробы на ЧМ-2018 оказались отрицательными
Фото: fifa.com

Было проведено 2037 тестов

12.07.18 56
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Среди собранных у принимающих участие в чемпионате мира по футболу 2018 года игроков проб ни одного положительного допинг-теста не обнаружено.

Об этом сообщает Международная федерация футбола (FIFA).

"Программа проверок этого года стала самой масштабной в истории чемпионатов мира. Как только стали известны все участники финальной стадии, ФИФА разработала план распределения тестов (TDP), в основе которого был анализ допинговых рисков в футболе. Данный план, представляющий собой динамичную программу, был согласован со Всемирным антидопинговым агентством (WADA)", - заявили в сообщении.

Всего с января 2018 года было проведено 2037 тестов и было взято 3985 допинг-проб.

Отмечается, что только у одного игрока имелось терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества. 

Напомним, в финале чемпионата мира по футболу-2018 встретятся сборные Франции и Хорватии.

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