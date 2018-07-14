Футбольный клуб "Челси" возглавил Маурицио Сарри

Итальянец Маурицио Сарри стал новым главным тренером лондонского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Одно из самых ожидаемых тренерских назначений летнего межсезонья официально завершено. После ухода Антонио Конте новым топ-менеджером "Челси" стал экс-тренер "Наполи" Маурицио Сарри. Итальянец подписал контракт на 4 года с окладом в почти 6 млн евро в год.
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Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach!— Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 июля 2018 г.
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"С нетерпением жду начала работы. Встречусь с игроками в понедельник перед отлетом в Австралию, там мы сможем поближе познакомиться, а также проверить себя в товарищеских матчах. Надеюсь, мы будем демонстрировать привлекательный футбол для наших фанатов, а также бороться за трофеи, чего "Челси" заслуживает", – сказал Сарри.
Кроме того, ассистентом Сарри станет легендарный итальянский нападающий клуба Джанфранко Дзола.