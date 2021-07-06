"С ним тяжело": бывший тренер Роналду рассказал о сложностях работы со звездой

Экс-главный тренер "Ювентуса" вспомнил о совместном опыте работы с португальской звездой

Бывший главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился впечатлениями от работы с португальской легендой футбола Криштиану Роналду.

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"Работать с Роналду нелегко. Это международный бренд, и его личные интересы необходимо сочетать с командными. Это создает сложные ситуации. Честно говоря, мне кажется, я лучше справляюсь с работой тренера, а не менеджера. Мне это не нравится, мне быстро становится скучно. Я больше люблю находиться в поле", — приводит слова Сарри Sport Italia.

Также Сарри назвал и положительные моменты в работе со звездой.

"В такой ситуации сложно работать, но Роналду дает много положительного. Все-таки он добывает важные результаты.

Очевидно, Роналду — это больше, чем команда или сообщество. Когда у тебя столько подписчиков, это уже ненормально. Такая ситуация – продукт нашего общества. В последние годы я куда чаще слышу об отдельных игроках, а не о командах. Командные ценности гораздо важнее личных", – сказал Сарри.

Ранее Фокус рассказывал, что Криштиану Роналду неожиданно передумал и определился, где продолжит карьеру.

Сборная Португалии, в составе которой звездный нападающий выступал на Евро-2020, вылетела на стадии 1/8 финала от сборной Бельгии (0:1). При этом, Роналду продолжает оставаться лучшим бомбардиром турнира.

Фокус сообщал, что Криштиану Роналду возглавил рейтинг по стоимости рекламного поста в Instagram. Кроме того,португалец выдал мощный спич после вылета Португалии на Евро-2020.

Ранее Фокус рассказывал, как Роналду "обвалил" капитализацию Coca-Cola на $4 млрд. Криштиану Роналду стал одним из главных ньюзмейкеров Евро-2020: он отказался давать пресс-конференцию перед матчем чемпионата Европы с Венгрией на фоне бутылочек "Кока Колы" — одного из спонсоров Евро 2020.