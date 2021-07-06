Уйти из "Ювентуса" или остаться: Роналду неожиданно передумал и определился, где продолжит карьеру

Легендарный нападающий принял решение, где продолжить карьеру в новом сезоне.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду изменил свое мнение и решил не покидать итальянский клуб.

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Всего несколько дней назад уход Криштиану Роналду из "Ювентуса" казался фактом и в СМИ распространялись слухи о возможном следующем клубе. Однако, по данным Gazzetta dello Sport, переговоры между "Ювентусом" и Криштиану Роналду неожиданно продвинулись в сторону продления сотрудничества.

Агент 36-летнего португальца Жорже Мендеш предложил туринцам подписать новое соглашение, которое будет рассчитано до 2023 года.

"Ювентус" в курсе, что агент футболиста предложил услуги Роналду "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед", но клубы сейчас не заинтересованы в подписании настолько высокооплачиваемого футболиста.

Также не спешит предлагать новый контакт и действующий клуб, поскольку Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в клубе с зарплатой в 31 миллион евро за сезон.

Сборная Португалии, в составе которой звездный нападающий выступал на Евро-2020, вылетела на стадии 1/8 финала от сборной Бельгии (0:1). При этом, Роналду продолжает оставаться лучшим бомбардиром турнира.

Фокус сообщал, что Криштиану Роналду возглавил рейтинг по стоимости рекламного поста в Instagram. Кроме того,португалец выдал мощный спич после вылета Португалии на Евро-2020.

Ранее Фокус рассказывал, как Роналду "обвалил" капитализацию Coca-Cola на $4 млрд. Криштиану Роналду стал одним из главных ньюзмейкеров Евро-2020: он отказался давать пресс-конференцию перед матчем чемпионата Европы с Венгрией на фоне бутылочек "Кока Колы" — одного из спонсоров Евро 2020.

Напомним, вслед за Роналду за подобной выходкой заметили и полузащитника сборной Франции Поля Погбу. Во время пресс-конференции он убрал в сторону бутылку безалкогольного пива Heineken.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.